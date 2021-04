La animadora de eventos y bailarina, Karen Dejo no descartó participar en el programa de canto y baile ‘El artista del año’ conducido por Gisela Valcárcel, que el próximo sábado 24 de abril se estrenará por América Televisión.

Así lo dijo la excombatiente del reality ‘Esto es guerra’ en sus historias de Instagram donde jugó con sus seguidores a preguntas y respuesta. Uno de sus curiosos seguidores le preguntó si aceptaría ser parte de ese programa.

A lo que ella contestó: “Nunca desaprovecharía ninguna oportunidad artísticamente hablando. Siempre me lanzo a todo y me gusta hacer de todo. Me encantan los retos y si hago algo, lo hago bien, no a medias”, señaló muy segura.

También se animó a responder preguntas del ámbito personal y dejó en claro que está “solterísima” y que nunca estaría con la expareja de una amiga.

“Eso sí lo tengo clarísimo. Jamás estaría con el ex de una amiga, para mí los ex de una amiga o los novios son como mujeres, no existen. No están siquiera pensados como hombres. Así de simple, reglas son reglas, respeto es respeto”, manifestó.

Reveló que su combatiente preferido en el reality ‘Esto es guerra’ es Pancho Rodríguez y no está de acuerdo que lo hayan pasado recientemente al equipo de los guerreros. También agregó que le encanta Facundo González. “F te quiero”, gritó.

