Una vez más, la bailarina Karen Dejo negó que se haya encontrado en Colombia con el futbolista Jefferson Farfán en el año 2010, a pesar que el programa Espectáculos mostró que el registro migratorio de ambos coinciden en un viaje a la isla de San Andrés.

También el espacio de Latina sacó a la luz una cotización que hizo un agente de viajes a Giancarlo (presunto amigo de Farfán) y que incluye pasajes de avión en clase ejecutiva a Colombia para Karen Dejo y 'El Zorro' Supe.

[Yahaira Plasencia admitió que Jefferson Farfán le dio dinero para su nueva orquesta]

"No conozco a la 'Foquita', no me he ido de viaje con él, no me ha pagado nada. Yo me fui a Colombia en el 2006, no el 2010… Me puedo ir de viaje cuantas veces quiera. No importa cuándo sucedió sino qué es lo que pasó", declaró Karen Dejo al matutino.

Asimismo, la bailarina aclaró que se fue a Colombia a estudiar actuación y que "aprovechó" su estadía para conocer San Andrés. "¿Por qué se está dando esta situación? Como está la novela mediática de Yahaira Plasencia sacan todos los problemas que ha tenido Jefferson Farfán", comentó.

[Melissa Klug: "Yo estuve con Jefferson Farfán cuando no tenía nada"]

Como se recuerda, Melissa Klug dijo tener pruebas de que Farfán le pagó los pasajes a Dejo. "No creo que tenga tanta cara de palo para negarlo. Yo tengo el itinerario de Jefferson y ahí figura todo. Su primo los compró en una agencia de viajes, ella le dio su DNI y pasaporte, al igual que los de su amigo Ricardo Zúñiga", refirió.