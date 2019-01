Karen Dejo y Lucas Piro pusieron fin a su romance: "No se terminó por infidelidad"

Tras una serie de especulaciones, el bailarín argentino Lucas Piró confirmó que término su relación con Karen Dejo y descartó que fue por una infidelidad.

" Realmente con Karen Dejo decidimos seguir nuestros caminos separados porque tenemos diferentes formas de llevar a cabo las cosas, los proyectos y tiempos. Más allá de las cosas buenas y malas que pasan en una pareja se mantiene un respeto, un cariño enorme no solamente a ella sino a toda su familia porque me trataron muy bien. Terminamos de mutuo acuerdo", dijo el argentino al diario Trome.

Lucas Piró también aseguró que el romance no se acabo por un tema económico tras realizar los shows navideños con su ex pareja.

"He escuchado comentarios de cifras. ¿Quién dice eso? Yo creo que el hablar con respeto siempre es fundamental. Y o me voy a quedar con los mejores recuerdos, es una etapa de mi vida de mucho crecimiento, de afrontar mi vida amorosa con un compromiso. La verdad es que jamás hablaría mal de ella", manifestó.

"A cualquier persona le afecta una separación por más que ambas partes estén de acuerdo. Estás dejando algo por lo cual venías apostando. Jamás la dejaría de querer, no se deja de sentir de un día para el otro. No hay que escarbar nada, porque no se terminó por una infidelidad, simplemente tomamos rumbos diferente", agregó el bailarín.

