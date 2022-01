Cuando el rapero Kanye West le pidió ayuda financiera al fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, no pensó que la cadena de comida rápida Pizza Hut del Reino Unido respondería su solicitud.

El esposo de la socialité Kim Kardashian reveló en Twitter que tiene una deuda de 53 millones de dólares. Ante ello, la cadena de pizzas utilizó la misma red social para responderle de una forma graciosa.

Pizza Hut recreó la portada del nuevo disco de Kanye West, que se llama The Life of Pablo, y lo reemplazó con la frase "The Life of Pizza". La leyenda de la imagen decía: "@KanyeWest me encanta tu nueva portada. No puedo esperar por escuchar el disco. Espero que Zuckerberg te entregue el dinero que mereces".

Kanye West respondió el tuit de Pizza Hut y dijo que tenía dinero de sobra para comprar pieles y casas para su familia, pero le hacía falta más ingresos para traer "hermosas ideas al mundo".

Pizza Hut continuó y le respondió a Kanye West: "Deja de decirle a todos que necesitas dinero y trata de guardar algo de dinero. Hoy nos llegó tu C.V. Empiezas mañana a las 9 a.m.".

Kanye West siguió tuiteando que no necesitaba dinero, pero la cuenta de la cadena de pizzas siguió con la broma y compartió una imagen muy parecida a la portada del reciente álbum del músico con información de su supuesto C.V.