Justin Bieber y Selena Gómez retoman su relación

Los rumores de acercamiento entre los cantantes Justin Bieber y Selena Gómez cobran fuerza y, ahora, varios diarios internacionales confirman la reconciliación de la pareja.

Luego de que Selena finalizara su relación sentimental con el cantante The Weeknd y se conociera su operación de trasplante de riñón, Bieber optó por acercarse más a ella y reunirse en lugares públicos.

“Selena y Justin están juntos, es verdad”, confirma el diario US Weekly.

“La relación (de Selena) con The Weeknd no salió bien, pero terminaron amigablemente, no hubo ningún tipo de drama. Tampoco es cierto que lo haya dejado por Justin. Lo que sí es verdad es que Selena siempre ha sentido algo por él. Sus amigos le recomiendan encarecidamente que tenga cuidado, que no estropee la buenísima racha que pasa después de superar una racha muy mala, con dos operaciones incluidas”, expresa el citado medio.

Como se sabe, ambos han sido vistos desayunando en un restaurante y montando bicicleta por las calles de Los Ángeles.