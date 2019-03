Justin Bieber pide a fanáticos de Instagram que oren por él para salir de la depresión

Justin Bieber es una de las figuras juveniles con más éxito de los últimos tiempos. Su vida amorosa y sus canciones han hecho que todo el mundo se encuentre pendiente de cada movimiento que realiza día a día.

El músico usó su cuenta de Instagram para indicar que se encuentra enfermo y que necesita ayuda. En la postal en blanco y negro se puede observar a Justin Bieber apoyándose con unos amigos.

"Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene con ustedes. He estado luchando mucho", indica Justin Bieber.

"Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedir que sus muchachos oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan, Gracias", indicó el cantante juvenil. "La temporada más humana en la que he estado enfrentando mis cosas", sentencia Justin Bieber.

Cabe indicar que Justin Bieber recibió todo el apoyo de sus seguidores en el mundo entero. "Debes de confiar siempre en Dios", "Lo mejor es tener un tiempo para ti. Ánimos", "Es una pena todo lo que estás pasando", son algunos de los comentarios que se pueden encontrar en Instagram.



