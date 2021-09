Para el delirio de todas sus fanáticas, el cantante Justin Bieber publicó su nuevo videoclip denominado What Do You Mean?, el nuevo y esperado sencillo del cantante canadiense.

Las escenas del videoclip están ambientadas con toda la temática del skateboarding, además cuenta con letra de la canción incrustada con el desarrollo de las imágenes.

"¡¡Por fin!!", escribió en su perfil de Twitter junto a un video en el que aparece acompañado de la comediante y presentadora estadounidense Ellen DeGeneres. "Qué bueno haber vuelto", añadía tras una serie de publicaciones en su red social.

El videoclip del cantante Justin Bieber a pocas horas de su publicación ha recibido más de un millón de visitas en la plataforma YouTube. Y es que Bieber, de 21 años, se había hecho de rogar: su último y exitoso álbum de estudio, Believe, salió a la venta en junio de 2012.

What Do You Mean? formará parte del nuevo disco aún sin título que este ídolo de adolescentes tiene previsto lanzar el 13 de noviembre, según informó hace unas semanas, el portal Billboard.

