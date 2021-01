Una vez más el cantante Justin Bieber sacudió las redes sociales luego que se difundieran imágenes del artista completamente desnudo descansando en la comodidad de un hospedaje en Bora Bora.

Según el portal New York Daily News , las fotografías fueron tomadas en las vacaciones que pasa Justin Bieber con la modelo Jayde Pierce.

Las 'beliebers' no se hicieron esperar y se han metido en la afanosa tarea de cubrir el miembro viril de su ídolo en toda fotografía que aparezca. Además, crearon un hashtag en defensa de la privacidad de Justin Bieber denominado #RespectJustinsPrivacy.

Mientras tanto, en Twitter, el desnudo de Justin Bieber se comparte con el hashtag #WhatDoYouPeen, en clara alusión con el último tema musical denominado What do you mean? (¿Qué quieres decir?).

Aquí te dejamos algunos divertidos 'tuits' en los que Justin Bieber está asociado con salchichas, berenjenas, incluso se hace mención de la cantante Selena Gómez.