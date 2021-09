El artista canadiense Justin Bieber fue el triunfador de la gala de los MTV Europe Music Awards, que se celebró este domingo en Milán, Italia. El artista recibió los galardones de Mejor Artista Masculino, Mejor Colaboración, Mejor Look, Mejores Fans y Worldwide Act North America.

Congratulations, Justin Bieber on winning Best Male at the #MTVEMAs!Posted by MTV EMA on domingo, 25 de octubre de 2015

"Gracias, han sido dos largos años. Es increíble que esto sea un reconocimiento a mi música. Gracias a todos mis fans, son realmente increíbles. A mi mamá, mi papá, Dios y a todos los que me ayudaron a llegar a este lugar, los quiero, gracias", señaló Bieber.

Por su parte, la cantante Taylor Swift ganó el premio a Mejor Canción por "Bad Blood".

Nicki Minaj se hizo con el premio a Mejor Hip Hop; One Direction, con el de Mejor Artista Pop; Rihanna, con el de Mejor Artista Femenina, y Lana del Rey ganó como Mejor Artista Alternativo.

Ed Sheeran, uno de los conductores de la ceremonia, recogió dos galardones: Mejor Actuación en Directo y Mejor World Stage.

El tenor Andrea Bocelli interpretó Con Te Partirò junto a Tori Kelly, y recibió un fuerte apoyo del público. Jason Derulo cantó su hit Want to Want Me y se presentaron, además, Pharrell Williams, James Bay, Jess Glynne, así como Macklemore & Ryan Lewis.