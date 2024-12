¿Junto a Cueva? Pamela Franco no descarta volver a ser madre: "Un hijo es lindo"

En un reciente encuentro con la prensa, Pamela Franco abordó el tema de la maternidad y opinó sobre las críticas hacia Christian Cueva, quien ha sido acusado de "mal padre".

"Tú no sabes (si él es mal padre), a veces lo que se ve por fuera no es así. A mí también me han dicho que soy una mala mamá y nadie sabe cómo yo soy", declaró al reportero de 'Magaly TV: La Firme'.

Ante la consulta de si volverá a ser madre, esta vez al lado del exfutbolista de Cienciano, la cumbiambera no negó ni afirmó si piensa dar este paso en su relación. "Un hijo es lindo, siempre", atinó a decir.

Por otro lado, Pamela negó que se haya sentido incómoda con la presencia de 'Aladino' en una de sus presentaciones en Jesús María.

"A él le gusta eso y a mí me gusta que disfrute, me gusta que sea feliz. No me molesta, a mí me gusta verlo feliz. Él disfruta y yo feliz por él", señaló.

