Junior Silva alcanzó la fama en la televisión nacional tras participar en la serie “Al fondo hay sitio”, donde dio vida a Kevin Manrique o mejor conocido como el “Pollo Gordo”. Tras su paso en producciones nacionales como “Torbellino, 20 años después” y “Locura de amor”, el actor probó suerte en la locución radial y consiguió una plaza en Radio Capital; sin embargo esta estación cerró y el artista sigue sumando experiencia en el mundo actoral.

Las redes sociales son una gran vitrina para este comunicador y recientemente sorprendió a sus seguidores de Instagram al compartir una fotografía tras haber corrido, su nuevo pasatiempo en tiempos de aislamiento social por la pandemia del coronavirus (COVID-19).

“No estoy al 100%. Estoy corriendo menos, pero no quiero echar a perder todo lo que he ganado en estos últimos meses. No me quiero rendir, esta difícil, pero no imposible. Que tengan un gran día. ¡Vamos con todo!", expresó Silva como descripción de su imagen.

Todo indica que Junior Silva, ex “Pollo Gordo”, viene dedicándose a una vida más saludable y ser runner le ha brindado mejores resultados en su vida. Los recientes post en Instagram muestran además que ahora tiene una apariencia mucho más más fitness.

En otra publicación de Instagram, el actor reportó que tuvo que hacer una pausa a sus ejercicios por una lesión pero ya se recuperó y ha vuelto a tomar las calles.

“Vamos retomando después de una lesión. Se siente la falta de ritmo, pero poco a poco. Como extrañaba correr. Y qué rico es. Se los recomiendo”, señaló.

Cabe mencionar que tras el cierre de radio Capital, Junio Silva anunció que participará en “Aislados”, una serie de Movistar Play dirigida Gino Tassara.

