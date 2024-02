El cantante Julio Iglesias, de 80 años, anunció que participará de forma creativa en la nueva producción de Netflix: una serie sobre su vida y trayectoria artística.

En ese sentido, el mismo cantante, a través de un comunicado, confirmó esta noticia y destacó que es la primera vez que contará “la verdad” sobre su vida.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida a una compañía universal como Netflix”, dijo el cantante.

Y agregó: “Después de meditarlo mucho, una carta muy emocionante que me envió Bela Bajaria, vicepresidenta de contenidos de Netflix, fue suficiente para convencerme que Netflix era la compañía ideal para realizar este proyecto”.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix, indicó que ahora se conocerá lo excepcional que es Julio Iglesias.

“Ahora vamos a tener la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos en las revistas, los discos de oro y conocer en profundidad a una persona excepcional que ha acompañado y acompañará a muchas generaciones de cualquier rincón del planeta”, expresó Ávalos.

La ficción está en fase de desarrollo y contará hitos de la vida del cantante, como sus inicios como futbolista, su ascenso en el mundo artístico en los años 80 y cómo consiguió llegar a los cinco continentes con su música.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.