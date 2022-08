Julio ‘Coyote’ Rivera habló con una reportera del programa “Amor y Fuego” luego que Magaly Medina difundió un comprometedor video del exfutbolista besándose con misteriosa mujer en un karaoke del distrito de Miraflores.

El hermano de Paolo Guerrero explicó que la mujer que sale en el “ampay” es solo su amiga: “Yo me he ido a un karaoke realmente, yo soy una persona que no puede tomar porque tengo un proceso oncológico. Salí porque me gusta cantar con dos amigas. Es cierto, pero no tengo nada, no he hecho nada de malo”.

“No, yo no he hecho nada... es mi amiga... mi amiga Magaly y mi amiga Pilar, las conozco de años y bueno nos hemos encontrado después de tiempo y hemos ido al karaoke y eso más que todo”, añadió.

Esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera rompe su silencio tras ‘ampay’ de exfutbolista

Lorena Cárdenas, aún esposa de Julio ‘Coyote’ Rivera, declaró para el programa “En boca de todos” luego que Magaly Medina difundió un comprometedor video del exfutbolista.

La madre de familia indicó que el video protagonizado por ‘Coyote’ Rivera no es un ‘ampay’ porque están separados desde hace meses, pero que no habían emitido comunicado.

“Julio y yo ya nos hemos separado a principios de año. Tenemos una buena relación por la tranquilidad de nuestras hijas, que son menores de edad. Nuestros problemas los vamos a solucionar en casa y en familia”, señaló Lorena Cárdenas para el espacio de América TV.

