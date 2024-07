Julieta Venegas es tendencia en redes sociales este sábado 13 de julio gracias a su notable presentación en la Velada del Año 4, evento de boxeo organizado por el streamer español Ibai Llanos, el cual contará con la presencia de reconocidos artistas internacionales que estarán brindando pequeños conciertos en el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid.

🎤 Julieta Venegas encendió a todo el Santiago Bernabéu



👏 La cantante mexicana fue la encargada de dar inicio a #LaVeladaDelAnoIV pic.twitter.com/CXEVv1aczP — Gamers Unite (@GamersUniteMX) July 13, 2024

Julieta Venegas fue la encargada de abrir este esperado evento. La reconocida cantante oriunda de California, pero nacionalizada mexicana cantó sus emblemáticos temas como ‘Limón y sal’, ‘Eres para mí', entre otros, en el estadio ante más de 80.000 espectadores.

La artista de 53 años se manifestó emocionada con el respaldo del público, tras su presentación.

¡QUE LASTIMA PERO ADIOOOS! 😩❤️



Así fue como se despide Julieta Venegas de su aparición en la #Velada4 de Ibai 🥊✨



Orgullo Mexicano 🇲🇽 pic.twitter.com/MwbLnzAhcA — POSTA CDMX (@POSTACDMX) July 13, 2024

🥊|| JULIETA VENEGAS



Empieza el 1er show de La Velada del Año 4, a cargo de Julieta Venegas.@julietav #LaVeladaDelAñoIV #LAVELADAIV pic.twitter.com/hxw0F9D2Q4 — La Velada del Año IV (@InfoSTREMS) July 13, 2024

VÁYANSE ALV POR Q LOS ESPAÑOLES NO CANTAN TREMENDA ROLA, TE AMO JULIETA VENEGAS pic.twitter.com/6WCqFpZEuM — meli (@jjusttmeli) July 13, 2024

Ibai Llanos anunció mediante sus redes sociales que también estarán brindando conciertos Paulo Londra, Bizarrap, David Bisbal, Young Miko, Nicky Jam y Anuel AA. También aseguró que será parte del show el talentoso Will Smith.

¿QUIÉN ES IBAI LLANOS?

Ibai Llanos, también conocido simplemente como Ibai, es un exitoso streamer, presentador de esports y youtuber español. Tiene 29 años y es cofundador, junto a Gerard Piqué, del equipo de deportes electrónicos KOI.

Llanos -nacido en Bilbao- comenzó como un narrador para la Liga de Videojuegos Profesional de League of Legends en 2014 y posteriormente fue promovido para narrar la League Championship Series en 2015.

Su canal de Twitch cuenta con más de 15 millones de seguidores, lo que le coloca en el tercer puesto global de los más seguidos de la plataforma. En YouTube tiene más de 11 millones de suscriptores y un total de 3 mil millones de visitas en su canal principal.

Llanos es el rey Midas de internet. Foto: EFE

Entrevistado por EFE, Llanos dijo que “para mí el éxito es irte a dormir tranquilo por las noches y no tener preocupaciones. A día de hoy creo que muchísima gente se va con preocupaciones a la cama. A mí en el pasado me ha ocurrido. A mi familia también. Más que éxito, porque éxito es una palabra que no me gusta utilizar demasiado, yo lo que busco, más que el éxito, es la tranquilidad. Cuando puedes irte a la cama con la tranquilidad de que llegas bien a fin de mes, de que tu familia está bien, de que haces lo que te gusta. Sientes un placer… Y te sientes un privilegiado. Yo muchas veces lo pienso, con toda la gente que al final en nuestro país está con unas condiciones laborales jodidas, que está pasando por un momento jodido…Yo pienso en el trabajo que tengo y a lo que me dedico y me siento un absoluto privilegiado”.

Sobre Internet dijo: “En internet al final siempre ha habido mucho libre albedrío, casi cualquiera puede decir lo que quiera. A día de hoy quizá están en uno de sus peores momentos porque cada vez hay más usuarios y además ahora hay maneras de monetizar la viralidad, por ejemplo en Twitter con Twitter Blue, en Tiktok es verdad que no monetiza demasiado, pero creo que ahora estamos en un momento donde criticar o insultar o buscar la viralidad es algo que la red social te agradece mucho, es decir tú sí probablemente entras a insultarte con alguien, muy probablemente vas a tener más interacciones que en todo el mes y esto al final creo que para mucha gente es adictivo, el hecho de que la gente vea que sus interacciones suben y que sus ‘followers’suben”.

¿Para cuándo una Velada en Latinoamérica?

Respondió: “Es algo que he pensado mucho. Al final todos los eventos que he hecho en mi vida han sido en España, nunca he ido a Latinoamérica, siempre he ido a eventos de otras personas, fui a los premios de TheGrefg, fui a la Kings League, pero yo nunca he hecho nada allí. Y lo he pensado mucho. Al final yo llevo teniendo seguidores de Latinoamérica desde mi época de ser narrador de LOL hace 10 años, y me siento un poco con ‘entre comillas’ esa deuda de, en algún momento, poder hacer algo, pero si te soy sincero todavía es que ni ha pasado la Velada IV y no lo tenemos claro. Yo tenía claro que quería hacer un evento en el Bernabéu si era posible. Quisimos hacerlo el año pasado, las obras no llegaron a tiempo, entonces lo hemos tenido que hacer este año. El año pasado el Wanda Metropolitano también fue espectacular. A mí me parece de los mejores estadios que hay en España y en Europa en general, pero bueno, molaría hacer algo raro… si hay Velada V, que no lo sé, molaría hacer algo raro, e irse a un sitio inesperado y cambiarlo todo un poco, no?”.

Así será el orden de La Velada del Año 4 de Ibai Llanos

Actuación musical de Julieta Venegas

Combate entre Agustín51 y Carrera

Actuación musical de Paulo Londra

Combate entre Guanyar y La Cobra

Actuación musical de Young Miko

2vs2 femenino entre Amablitz y Alana y Nissaxter y Zeling

Actuación musical de David Bisbal

Combate entre Viruzz y Shelao

Actuación musical de Will Smith (con sorpresas)

(con sorpresas) Rey de la Pista: Roberto Cein – Peldanyos – Alpo Geo – Unicornio – Folagor – Skain – Karchez – Sezar Blue – Peliganger – Will .

. Actuación musical de Bizarrap

Combate entre El Mariana y Plex

Actuación musical de Anuel AA

¿Quiénes son los participantes?

Esta es la lista completa que dio a conocer Ibai de los combates y personalidades del mundo digital que formarán parte de la Velada del año IV:

Carreraaa vs. Agustin51

Guanyar vs. La Cobra

Zeling y Nissaxter vs. Alana y Ama Blitz

Viruzz vs. Shelao

Yo soy plex vs. El Mariana

