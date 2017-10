Julie Freundt: "No me gusta encasillarme en un solo género"

Con una gran sonrisa y una guitarra en mano, la cantante Julie Freundt contó a Perú21 detalles de sus inicios en la música y cómo logró mantenerse vigente por casi treinta años. El camino no siempre fue fácil para Julie. Cuando comenzó a hacer música recibió muchas críticas, pero ninguna la detuvo.

“No me gusta encasillarme en un solo género. Cuando comencé no solo no tuve miedo de hacer música fusión, sino que me enfrenté a los tradicionalistas que cuando yo empecé a hacer ‘Toro Mata’ con un teclado, batería y bajo me decían: ‘Eso no es música peruana, no es música negra. Esto se toca con guitarra, cajón y quijada, estás distorsionando la música’”, señaló.

“Eso era válido porque ellos habían creado la música. Igual yo seguí adelante porque creía en lo que estaba haciendo y aquí estoy treinta años después”, agregó la cantante.

Es así como Julie Freundt anunció – en conferencia de prensa - la celebración de sus treinta años de carrera artística el próximo 19 de octubre en el Gran Teatro Nacional, lugar donde recordará sus inicios y hará un repaso de su carrera.

“Me siento muy feliz, muy plena. Siempre me preguntan, ¿qué volverías a vivir? Yo pienso y me quedo con lo que estoy haciendo ahora. Soy consciente y estoy disfrutando cada paso. A veces nos envolvemos en el camino y no disfrutamos los pasos que vamos dando por llegar a la meta. Lo estoy disfrutando y siento que esas ganas quiero compartirlas con el público. Estoy en una etapa de madurez muy buena”, manifestó.

En este concierto Freundt presentará su nueva producción discográfica con ‘Julie Freundt: 30 años’. Su disco tendrá una particularidad: constará de tres discos, uno de música fusión, otro de trova y el último será un homenaje a la música peruana.

“Haré un CD triple que, casualmente, es donde quiero contarles en la práctica como nace Julie Freundt y cómo llegó hasta aquí. He grabado un disco en inglés con influencias peruanas y latinoamericanas. Un disco de Trova con grandes invitados como Pablo Milanés, Piero, Fernando Ubierna y otro disco netamente de música peruana de la mano de Pepe Torres. Este disco lo presentaré en el show”, precisó la cantante.