Luego de conocerse que las credenciales médicas de Jorge Cuyubamba, quien dijo ser un científico que laboraba en la búsqueda de una vacuna, eran por lo menos dudosas, muchos periodistas que lo entrevistaron han venido ofreciendo disculpas. Una de ellas es Juliana Oxenford, quien la semana pasada tuvo un diálogo con el joven peruano durante la emisión de su programa.

Ayer, Oxenford se refirió al tema y no tuvo reparos en calificar de “timador” y “mentiroso” a Cuyubamba.

“Reconozco el error de haber presentado a un mentiroso, a un timador en pantallas. Porque Cuyubamba ya había salido, quien lo presenta es la Agencia Andina, la agencia oficial del Gobierno. Estuvo en canal N y hasta el doctor Elmer Huerta lo felicitó (...) En realidad, todos caímos, uno lo presentó, otro también y así fuimos cayendo”, comentó Oxenford durante su programa.

La periodista buscó justificar la responsabilidad de su equipo de producción al contactar a Cuyubamba señalando que antes el joven ya había salido en otros programas.

“El equipo de producción tampoco, cada uno cumple una función. Si hubiese sido la primera vez que Cuyumbana aparecía en televisión y alguien del equipo se dejaba engañar, no estaría bien porque eso significa que no está haciendo su chamba. ¿Cómo yo le puedo exigir que por qué no lo investigó si (Cuyubamba) salió en otros medios?”, agregó.

Como se conoce, la semana pasada, Cuyumbamba apreció en diversos medios nacionales e internacionales. Con un discurso peculiar, hizo una serie de afirmaciones en torno a las características que tendría que tener vacuna contra el coronavirus, además de afirmar que él era un científico que laboraba en su búsqueda.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Juliana Oxenford se burla de Sigrid Bazán

Juliana Oxenford se burla de Sigrid Bazán (TROME)