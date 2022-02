La periodista Juliana Oxenford espera que cierren el show de YouTube ‘Complétala’ conducido por Ricardo Mendoza y Norka Gaspar por haber hecho una “broma” sobre la agresión sexual a una niña en un bus.

La conductora de ‘Al estilo Juliana’, programa que vuelve a las pantallas de ATV este lunes 21 de febrero, espera que se abra investigación a ambos comunicadores y les recordó que detrás de su ‘seudo broma’ hay miles de mujeres que han sido víctimas de agresión sexual.

“(¿Censurarías el programa?) A mi hicieron una pregunta parecida con Willax por todas las mentiras que han dicho en ese canal o seudo medio, y pese a que me han atacado mucho y a gente que valoro mucho como Josefina Townsend y Renato Cisneros, yo pude haber sido la primera en decir: ‘saquen ese programa’, pero no, que abran una investigación, que se ejerza justicia, creo en la libertad de la gente a elegir, si fuera por mi yo los saco y no aparecen más porque lo que hicieron fue gravísimo. A estos (sí) los desaparecería porque se han metido con un tema de abuso sexual contra una niña”, señaló indignada Juliana Oxenford en conferencia de prensa donde anunció su regreso a la pantalla chica.

“No debería continuar (ese show)... Que los cierren y que les abran una investigación a estos dos porque no te puedes excusar y hacerte el gracioso, ¿no tienen hijos? Una cosa es ser el chabacano, el vacilonero, el que te matas de la risa y otra cosa es herir susceptibilidades y entender que detrás de ese mensaje no hay una sino miles y millones de mujeres y niñas que hemos pasado por algo así, de ninguna manera, que los revienten”, agregó fastidiada.

Recordemos, que tras conocerse la “broma” que realizaron Ricardo Mendoza y Norka Gaspar, Juliana Oxenford confesó, a través de su cuenta en Twitter, que fue víctima de agresión sexual por parte del mejor amigo de sus padres.

Juliana Oxenford (Twitter @julianaoxenford)

Disculpas públicas

Tras la polémica, Ricardo Mendoza y Norka Gaspar ofrecieron disculpas al público que se vio afectado con lo sucedido, a través de un video que compartieron en redes sociales.

“Hola, ¿qué tal? Yo soy Ricardo Mendoza y ella es Norka Gaspar y somos los conductores de ‘Complétala’ y este video es para pedirles disculpas. Lamentamos todo lo que ha causado, todo el revuelo, el dolor, la pena la ira”, señaló Ricardo Mendoza.

