La periodista Juliana Oxenford no pudo contener las lágrimas cuando arrancaba con su noticiero hablando sobre el caso que tiene conmocionado a todo el país, y es que una menor de tres años fue encontrada por miembros de la Policía Nacional tras haber sido secuestrada y violada por un sujeto que fue identificado como Juan Antonio Enríquez García, de 48 años.

Explicó a los televidentes que la tristeza la invade porque también es madre y puede intentar imaginarse lo que se sentirá estar en el lugar de la familia de la pequeña víctima.

“Me perdonarán, pero esta bestia no debería seguir viviendo, hay que ser muy maldito para abusar de una criatura de 3 años, secuestrarla, golpearla, atarla, violarla. No se puede, me perdonarán, pero no puedo”, dijo la conductora antes de quebrarse y pedir disculpas por no poder mantenerse indiferente al sensible caso.

Oxenford pidió a las autoridades que al sujeto le caiga todo el peso de la ley y que se evalúe una pena de muerte por este abuso, aunque sabe que es políticamente incorrecto hacer ese pedido.

“Las imágenes de la niña que es encontrada. Perdón, señores televidentes, pero soy un ser humano y mamá. Me pongo a pensar en esa madre que pide justicia para su niña, que sabe que el daño que le han generado difícilmente lo va a poder superar. Perdónenme, pero trato siempre de mantenerme ecuánime; les pido perdón por quebrarme en vivo”.

PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL ABUSADOR

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Juan Antonio Enríquez García (48) acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una menor de 3 años de edad. El hecho se produjo en el distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo (Lambayeque).

El secuestro de la menor ocurrió el martes, 12 de abril, cuando ella se encontraba en la esquina de las calles La Despensa y Goicochea, tal como quedó registrado por una cámara de videovigilancia.

En las imágenes se aprecia el momento exacto en que la niña es cargada por un hombre, que se encontraba junto a un vehículo de color celeste, y es subida al asiento del copiloto.

