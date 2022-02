Ricardo Mendoza, comediante de “Hablando Huevadas”, se convirtió en blanco de duras críticas en redes sociales por hacer una “broma” sobre la agresión sexual que sufrió una niña.

La “broma” que realizó el comediante fue durante una edición del programa de YouTube “Complétala”, donde Mendoza comparte roles de conducción con Norka Gaspar.

Norka contó en su programa online que ella fue testigo de la agresión sexual que sufrió una menor de edad en un transporte público. Lejos de indignarse por este testimonio, al comediante Ricardo Mendoza se le ocurrió hacer una “broma” al respecto.

Tras darse cuenta de su error público, el comediante decidió pedir disculpas, pero fue demasiado tarde. “Maldito hijo de p*ta, si nos estás mirando, gracias por vernos... Pero el chiste es muy bueno, pero está mal. Quiero pedir perdón desde acá”, dijo Mendoza.

Ricardo Mendoza de ‘Hablando Hueva...’ es criticado por bromear con agresión sexual contra una niña

Juliana Oxenford revela que fue víctima de agresión sexual

Varias personalidades nacionales se han pronunciado en contra de la broma de Ricardo Mendoza sobre la agresión sexual que sufrió una niña y Juliana Oxenford no fue la excepción.

La periodista de ATV utilizó su cuenta de Twitter para expresar su indignación por esta cuestionada “broma” y realizó un extenso texto para revelar que ella fue víctima de agresión sexual.

“No hagas mofa, no te burles de una agresión sexual. Menos si la victima es una niña. Cuando tenía ocho años el tío más querido de mi familia me besaba en la boca, aprovechaba cualquier momento a solas para meterme la lengua y babosearme (si, así de nauseabundo). No dije nada”, dijo Oxenford al inicio de su mensaje.

“A los ocho años no sabía si eso que tanto me asustaba era abuso o lo hacía porque era ‘su sobrina favorita’. Nadie me habló de la importancia de hablar. Cuando de adolescente decidí hacerlo, muchos no me creyeron. No pasó nada, el tiempo parecía haberlo borrado todo. Todo menos mi dolor. De adolescente me lo volví a encontrar, le grite, lo odié mirándolo a los ojos y se burló de mi diciéndome que estaba ‘delirando’. Este enfermo murió hace poco. Muchos lo lloraron, yo sentí un alivio”, contó.

Juliana Oxenford revela que fue víctima de agresión sexual. (Foto: @Julianaoxenford).

Oxenford indicó que su agresor también violentó a otras mujeres y que se animó a contar su testimonio para que otras mujeres puedan denunciar a tiempo.

“Hace algún tiempo supe que su violencia también había alcanzado a otras mujeres, dos adultas. Lo que viví no lo soñé, fue real. Ahora por miedo le hablo a mi hija de la importancia de contar todo aquello que le incomode, venga de quien venga Por eso, escuchar a dos ignorantes burlándose del tema me remonta al pasado, me duele, reaviva mi herida. Hay que ser muy maldito para creer que la violencia sexual- en cualquiera de sus formas- puede convertirse en chiste”, reflexionó la conductora de “Al estilo Juliana”.

“Hablando Huevadas”: Ricardo Mendoza hizo “broma” sobre agresión sexual que sufrió una niña y Juliana Oxenford se pronunció. (Foto: @Julianaoxenford).