Durante su aparición como conductora del noticiero de Latina, la periodista Juliana Oxenford mostró su rechazó al polémico hijo del pastor evangélico Alberto Santana, Cohelet Santana.

Asimismo dio a conocer una traumática experiencia que vivió cuando era reportera y acudió a un centro evangélico.

"Había un pastor de este tipo, que gritaba y decía que Dios ha pedido (...) Dijo que suban aquellas personas que se quieran librar del demonio, y yo subí con mi gorrito. Me agarraba la frente y me preguntaba si el diablo salía, si yo sentía que algo se me despegaba", contó Juliana Oxenford.

Luego escuchó como el auditorío gritaba para que el mal saliera de ella. Aquel episodio resultó "traumático" para Oxenford.

Pese a esta experiencia, la periodista aclaró que no considera que todas las iglesias sean así.

El Ministerio Público abrió investigación de oficio a Cohelet Robinson Santana Carbal, por presunto delito de apología de la violencia contra la mujer y discriminación por razón de sexo.

