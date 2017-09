Juliana Oxenford publica rostro de mujer que la habría atendido mal y genera decenas de críticas

La periodista y conductora de Latina, Juliana Oxenford, se quejó de un supuesto maltrato que recibió por parte de una empleada de una playa de estacionamiento en Miraflores. Su denuncia generó diversas reacciones.

"Si con este gesto atiende, no se imaginan el trato de esta señorita. De terror. Esto en el estacionamiento de Wong de Balta", escribió Oxenford junto a una fotografía de la joven empleada que supuestamente la atendió de mala forma.

"Me pidió vale de compras, le di mi factura, se la quiso quedar , me habló pésimo, le dije que bajara el tono y pagué el parqueo. Callar? No.", explicó la periodista sobre el incidente ocurrido el domingo.

Sus miles de seguidores apoyaron su queja; sin embargo, otros, manifestaron que la periodista actuó mal en hacer la denuncia pública, teniendo en cuenta el alcance que tiene su red social de más de un millón de seguidores.

PLOP. 8 horas diarias metida en una cabina en un estacionamiento... a veces es bueno ponerse en los zapatos del otro. Un ratín, aunque sea. https://t.co/AfVTUMqXl7 — Paola Miglio (@paolamiglio) 25 de septiembre de 2017

Bien, entonces, por su rostro tengo que asumir que da un mal trato? https://t.co/s7OimElkbP — Vivian 👽 (@vivian_susetty) 25 de septiembre de 2017

"No soportar el maltrato" no implica que lo tengas que publicar a tus 1.4 M de seguidores. Puedes quejarte como una ciudadana más. — Maximo Quinto (@quinto_max) 25 de septiembre de 2017

Le pedí que me hablara de buena manera y no lo hizo. Tuvo que intervenir una señorita muy amable, por cierto. https://t.co/coFA18pL7m — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 25 de septiembre de 2017

Si yo también maltrato a la gente, seguramente pierdo también mi trabajo. Eso no justifica. https://t.co/UllvSmRHPq — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) 25 de septiembre de 2017