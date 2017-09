Juliana Oxenford: ‘Tengo un par de ovarios lo suficientemente fuertes para no dejarme amedrentrar’

El pasado domingo Juliana Oxenford envió una serie de tuits sin imaginar toda la controversia que se generaría en torno a esos pequeños mensajes. Denunció un supuesto maltrato en un estacionamiento, pero para darle mayor fuerza a su acusación publicó la fotografía de la trabajadora que la atendió.

Inmediatamente sus redes sociales se llenaron de mensajes a favor y en contra de ella. Los que la apoyaban la felicitaban por hacer pública su denuncia; sin embargo, sus críticos se indignaron por haber publicado la imagen de la empleada en su Twitter, donde ella mantiene más de un millón de seguidores.

“No soy ninguna intolerante, pero no me voy a dejar maltratar, dijo Oxenford a Perú21. Sin embargo, este martes volvió a publicar un mensaje en su Facebook para indicar que "nada impide quejarme y protestar como cualquier ciudadana".

"A la gente que me ataca desde el cobarde anonimato de las redes sociales por ejercer mi derecho a denunciar algo, lamento decirles que lo haré siempre que sea necesario porque el ser periodista y tener, gracias a ustedes, tantos seguidores, no me impide quejarme y protestar como cualquier ciudadana de este país"; menciona en su mensaje.

"Lamento mucho saber que hay tanta gente envidiosa e insana capaz de llamarme "loca" o recordarme momentos tristes de mi vida para agredirme. Si, lo lamento, pero eso me da más fuerza para seguir alzando mi voz cuántas veces sea necesario y sin pasar por encima de nadie. Jamás he abusado de mi condición de personaje público para exigir lo que no me corresponde", continúa en un su post que hasta el momento tiene más de 5 mil reacciones.

"Critíquenme, ódienme, quiéranme y opinen de mi lo que mejor les parezca. No nací para gustarle a todo el mundo y me alegro que así sea. La hipocresía se las dejo a los cobardes. Yo por suerte soy feliz con lo que tengo: Un par de ovarios lo suficientemente fuertes para no dejarme amedrentar y aprender de mis errores para seguir creciendo como ser humano", señaló.