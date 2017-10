Juliana Oxenford: “Que me disculpe por lo que otros creen que está mal, es algo que no pienso hacer”

Juliana Oxenford no se calló nada. La conductora de '90 Central' no dudó en defenderse tras recibir una crítica de 'El Panfleto Perú' por sus opiniones del censo, donde ella manifestó que "era una manera arcaíca" de censar y expresó su temor por la seguridad de su hija al dejar ingresar al empadronador a su casa.

La periodista habló fuerte y claro, y utilizó su cuenta de Facebook para brindar un duro mensaje a todos los que la critican por pensar de esta manera.

“Ayer me quede hasta muy tarde revisando algunos reportajes de cuando tenía 20 años, trabajaba además en la radio donde dormía para irme de frente a la universidad y pensaba: Cuántos años contando historias, denunciando, viajando, siendo despedida u obligada a renunciar por defender la verdad”, escribió inicialmente.

“Errores? Muchos, como todos los seres humanos y cuando he tenido que reconocerlos lo he hecho. De ahí a que pretendan que me disculpe por lo que otros creen que está mal, es algo que no pienso hacer . Sería someterme a ese cargamontón cobarde de quienes detrás de un teclado se convierten en lo que frente a frente jamás serían”, explicó .

“Sin embargo puedo decir que a mis 38 años me siento orgullosa de no haber tenido que recurrir a ningún "padrino" para construir mi carrera, que jamás he estado involucrada en escándalos faranduleros, que me mantengo sola desde que recibí mi primer sueldo, que del único nombre que vivo es del mío, que jamás me he metido en medio de una familia para destruirla, que tengo una madre y tres hermanos mayores que me enseñaron a ganarme la vida honestamente y con esfuerzo y que, habiendo hecho tantos años de investigación - nunca me han querellado por difamación- y que amo el periodismo. En mi naturaleza está decir las cosas como son”, dijo.

“Muchas veces gusta, otras no. Siempre lo supe y por lo tanto no me preocupa: Lo último que debe interesarle a un periodista es conseguir el título de "Miss/Mister Simpatía". Lo que hago es trabajar y opinar con la misma libertad de cualquier otro ciudadano. Mis prioridades en la vida no pasan por la popularidad o el escándalo barato. Primero mi hija, mis afectos, mi vida y el periodismo directo. Tengan un lindo día”, expresó.

Esto es una respuesta directa al Panfleto Perú, que hace dos días, escribió en su Twitter: “Pobre del empadronador que le toque la jato de Juliana Oxenford. Ese chico o chica merece tratamiento psicológico después de tremendo trauma”.