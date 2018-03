Juliana Oxenford sobre 'Kenjivideos': "He tomado tres gravoles porque esta situación me da asco" [VIDEO]

Indignada. Así se encuentra Juliana Oxenford tras la difusión de los videos de Kenji Fujimori, donde se deja entrever una negociación de votos en contra de la vacancia de PPK a cambio de 'favores políticos'.



La periodista recordó que aún era una estudiante universitaria cuando salieron a la luz los 'Vladivideos'. "18 años después estamos viviendo la misma situación y es inaceptable. Señores, lo que estamos viviendo es una pesadilla. He tenido que tomar tres gravoles antes de salir en vivo porque estoy con náuseas. Toda esta situación me da asco", dijo, con la voz quebrada.

Agregó que, aunque debe mantener su postura como periodista, no puede ocultar su sentir. "No puedo creer que 18 años después, casi dos décadas después de vivir esta saga de Vladivideos, asquerosos y nauseabundos con la diferencia que no vemos plata sobre la mesa, pero vemos el negociando el canje", enfatizó.