Juliana Oxenford: "Jamás pedí el despido de la señorita"

La periodista Juliana Oxenford denunció que una trabajadora del estacionamiento de un supermercado en Miraflores la había maltratado. Este hecho le generó una serie de críticas por haber expuesto el rostro y el nombre de la empleada. Y aunque se dijo que la joven había sido despedida, Perú21confirmó que esto no ocurrió.

A través de Facebook, Oxenford escribió: "Jamás pedí el despido de la señorita ni pedí el libro de reclamaciones porque no sucedió en el supermercado sino en el parqueo. Si no les parece bien una denuncia que cualquier ciudadano puede hacer sin importar qué tan famoso o no sea, perfecto. Allá cada uno con sus opiniones . Pero atacarme vilmente y tener a media portátil fujiaprista insultándome cobardemente bajo perfiles de huevos y chanchos que vuelan, es algo que ninguna persona - repito, conocida o no- debe permitir".

Oxenford aseguró que ya no hablará del tema: "No pienso seguir la cuerda al morbo de gente aburrida que vomita su odio y complejos contra mí. Lo siento, es lo último que diré".