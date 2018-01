Juliana Oxenford: “Jamás me meto en líos faranduleros”

Quiere dejar atrás la polémica La periodista Juliana Oxenford dejó en claro que no le interesa estar involucrada en dimes y diretes con la actriz, Milett Figueroa .

Perú21 se comunicó con Oxenford para hablar de este tema que generó polémica en los medios y en redes sociales.

“Hice referencia a la señorita porque se me ocurrió... No entraré en detalles. pero ni mi mamá, ni mi tía, ni mis hermanos, ni mi club de fans saldrán a defenderme. ¡Qué se acabe la novela! Jamás me meto en líos faranduleros. No hago de mi vida un escándalo. Lo que hago es opinar con libertad”, señaló tajante Juliana Oxenford a este medio.

La periodista solicitó que no se banalice el tema 'Ni una menos', para defender lo indefendible, tal como lo hizo Milett Figueroa.

“’Ni una menos’ es muy importante. Estoy totalmente involucrada con la causa. Soy la primera en defenderla y poner al fresco a los feminicidas o a los violadores”, puntualizó la periodista de Latina.

Sobre los comentarios de la madre de Milett, Martha Valcárcel, quien señaló que la periodista sentiría cólera a los peruanos por ser argentina, la periodista afirmó: "Con todo lo que me están diciendo en redes, el club de fans de la señorita, y la mamá... yo podría decir que es xenófoba porque dice que porque tengo raíces argentinas (odio a los peruanos)... Por favor, la víctima de ‘Ni una menos’ sería yo”, detalló.

La periodista dejó en claro a este medio que ella vive de su trabajo y no de los escándalos mediáticos.