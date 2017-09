Juliana Oxenford: “No soy ninguna intolerante, pero no me voy a dejar maltratar”

La periodista Juliana Oxenford habló fuerte y claro para defender su derecho a quejarse a través de su cuenta en Twitter, luego de ser criticada por publicar la foto de una trabajadora de un estacionamiento, quien supuestamente la habría maltratado.

“Las redes sirven para comunicar. Que yo tenga medio millón de seguidores no quiere decir que tenga menos derecho a quejarme que uno que tenga cinco mil seguidores. Yo hago mi cola, voy al banco como todo ciudadano corriente. Jamás uso la caja preferencial porque mi hija ya tiene cuatro años, jamás me adelanto a la cola. Soy sumamente respetuosa, no soy ninguna intolerante pero no me voy a dejar maltratar”, expresó a Peru21, Juliana Oxenford.

Tras haberse quejado en su red social, la denuncia causó polémica, hubo quienes la respaldaron y otros justificaron a la empleada por pasar más de 8 horas en una cabina de un estacionamiento. Ante estos cuestionamientos Juliana señaló:



“Yo no voy a aceptar un maltrato. La costumbre de ‘ay pobrecita como gana poco’, todos hemos pagado derecho de piso. Yo también he ganado S/300 al mes y jamás he echado la culpa si tuve un problema personal... Si yo algún día me pongo malcriada que me tomen todas las fotos del mundo... Hay tantos problemas en el país, me parece absurdo que (la gente) se ponga en plan clasista y racista. Ellos mismo están minimizando a la chica, como si fuera menos que yo”, añadió la periodista.