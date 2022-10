La periodista Juliana Oxenford brindó una entrevista para el programa “Preguntas que arden” de YouTube, conducido por Christopher Gianotti, en donde fue consultada sobre si está a favor de Gisela Valcárcel o de Magaly Medina.

“¿Eres del team Gisela o del team Magaly?”, preguntó el entrevistador. Tras escuchar la pregunta, la figura de ATV respondió: “Ah… de ninguna”.

La conductora de “Al estilo de Juliana” aseguró que no está muy al tanto de la farándula local; sin embargo, reconoció que le es inevitable no conocer de los enfrentamientos mediáticos entre Gisela y Magaly debido a que los portales de noticias siempre están reportando la ‘bronca’.

“A mí la farándula, es algo que me entero por la gente de la producción. Además, reviso los portales y la noticia más trascendental tiene que ver con ese lío, esa bronca, más que las pachotadas del presidente (Pedro) Castillo o la detención y captura de Luna”, respondió la rubia.

“Creo que ese es el negocio de las dos. Eso en la farándula está muy naturalizado, todo es muy orgánico. La verdad es que no soy de ningún Team. Y no quiero que digan ah porque trabaja en el 9, en lo absoluto”, añadió.

En otro momento, Juliana explicó que prefiere no ponerse del lado de ninguna debido a que no sabe los motivos por los que ambas figuras de TV están enfrentadas. “Además que formar un grupito, ponerte del lado de alguien… Quién sabe la verdad de las cosas, porque no sé por dónde pasa esta bronca que tiene años. Pero no de grupitos, (eso no)”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

Juliana Oxenford serenata por su cumpleaños

Juliana Oxenford serenata por su cumpleaños