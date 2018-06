Juliana Oxenford sobre su acosador: 'Quise agarrar un arma, desaparecerlo y comerme mi cana'

Tras la muerte de Eyvi Ágreda , otra de las personalidades que ha alzado su voz para exigir justicia es Juliana Oxenford . En comunicación con Radio Capital, la conductora de Latina denunció la falta de leyes drásticas para los acosadores, de quienes también fue víctima.



Oxenford viene siendo acosada hace más de un año por Winston Manrique Canales, un sujeto que la seguía desde su trabajo hasta su casa. Aunque lo denunció en reiteradas ocasiones, el sujeto todavía sigue libre y persiguiéndola.

Por esta razón, la periodista contó que en algún momento la encaró y no le importó hacer una locura con tal de darle tranquilidad a su pequeña, de 5 años. "Yo a este tipo lo he encarado y le he dicho ‘pégame, maldito’, a ver si con un golpe en la cara me hacen caso. Este sujeto tiene una enfermedad psiquiátrica, pero tiene brevete y me persigue en carro" , contó.

"En un momento, lo único que me provocó es agarrar un arma, una piedra y romperle. Me como mi cana en Santa Mónica, pero lo desaparezco de la vida de mi hija" , fue su dramático testimonio.