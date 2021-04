Yahaira Plasencia sigue dando de qué hablar luego que fuera intervenida por la Policía cuando celebraba su cumpleaños junto a amigos y familiares en medio de la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus. Juliana Oxenford fue una de las últimas en manifestarse respecto al tema.

Luego de conversar con un médico infectólogo y referirse a la situación actual del país por la segunda ola de coronavirus, la periodista se tomó unos minutos para criticar a la salsera, a quien tildó de ‘sinvergüenza’ y de tener doble moral por armar su ‘privadito’.

“Qué podemos esperar si una salsera se escapa, la muy sinvergüenza, en la maletera de un auto para que no se enteren que estaba celebrando con bombos y platillos su cumpleaños y luego claro, manda su comunicado ‘ay me autoflagelo’, qué vergüenza, qué mal hice. Claro, porque fue hallada infraganti porque le da vergüenza, su honor, su honra”, comentó.

La figura de ATV señaló que, de no haber llegado la Policía, la intérprete de “Y le dije no” hubiera seguido festejando a lo grande.

“Si no la hubiesen seguido, si no hubiese entrado a la policía y no la hubieran grabado, les aseguro que la próxima semana con concierto incluido hubiera estado sin mascarilla, toneando y chupando, desgraciadamente es así, la doble moral”, añadió.

“¿Ustedes creen que hay arrepentimiento? No, les da vergüenza que la gente sepa que les importa tres pepinos su vida y, peor todavía, no tienen ningún solo interés y aprecio por la vida de los demás y ni siquiera de su propia familia”, finalizó Oxenford.

