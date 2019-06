Juliana Oxenford: “Sabemos que la anorexia es un llanto de urgencia”

“Fue a través de una película que acabé enfrentándome a los fantasmas de un pasado que esta noche me visitan”, así comenzó la extensa publicación, la cual Juliana Oxenford contaba sobre lo difícil que fue para ella esta etapa de su vida, la anorexia.

Un tema que no es para nada fácil de recordar, pero sincerarse era necesario para la conductora de ’90 central’.

Según su descarga, Juliana sufrió de anorexia durante varios años. Para ella, era un grito de desamor, una súplica para que la abracen, también, podría ser un mecanismo para llamar la atención de ese novio o papá que a penas sabía que existía. La anorexia es mucho más que un trastorno.

“Quienes hemos sobrevivido a esta pesadilla, sabemos que la anorexia es un llanto de urgencia”, escribió la conductora.

“Sobrevivir a la búsqueda de desaparecer de a poquitos, de querer demostrarle al mundo que la chica “perfecta” no es más que un poco de hueso y demasiadas imperfecciones”, de este modo expresó que era lo que sentía en el momento que padecía de este trastorno.

“Nunca antes había escrito con tanto miedo, con tanto dolor. Nunca antes había llorado tanto al leerme. Nunca antes me había visto tan fuerte como esta noche. Nunca antes me había sentido orgullosa de haber podido arrastrarme hasta encontrar esa puerta de emergencia que me trajo de vuelta a la vida. Nunca antes, hoy sí”, agregó Juliana, mostrando su valor y la fortaleza que había adquirido, superando todas las adversidades, por fin.

“Quizás ahora- desde este lugar- pueda ser yo quien le abra la puerta a alguien más”, concluyó la periodista.

De este modo, Juliana Oxenford se sinceró ante un trastorno que la llevó a pesar 35 kilos, que fue extremadamente difícil de superar y espera que con este testimonio pueda ayudar a las personas que “aún no salen del hueco”.