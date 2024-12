Julián Zucchi triste por no ver a sus hijos: "Los tienen encerrados"

El actor argentino Julián Zucchi utilizó sus redes sociales para expresar el dolor que atraviesa debido a que, según asegura, no puede ver a sus dos menores hijos, quienes estarían siendo retenidos por Yiddá Eslava.

“Hoy es un día triste, no sé cómo hacer para aceptar no poder ver ni escuchar la voz de mis hijos, aunque sea por una llamada. Tengo el corazón roto”, publicó el actor en su canal de difusión de Instagram.

Además, Zucchi respondió algunas preguntas de sus seguidores, aclarando más detalles de este conflicto familiar. Según sus declaraciones, los niños estarían “retenidos en la casa” y no se les estaría permitiendo salir ni siquiera para asistir a sus terapias. “No me responden, los tienen encerrados. No me abren ni me responden el teléfono”, afirmó.

A pesar de la gravedad de la situación, Julián descartó la posibilidad de denunciar a Yiddá Eslava por maltrato psicológico contra él y sus hijos.

“¿Y eso va a lograr calmarla? Creo que por el camino que veníamos ya quedó demostrado que no vamos a llegar a ningún buen puerto”, respondió el argentino.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: