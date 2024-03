Julián Zucchi realizó una transmisión en vivo a través de Instagram para abordar la polémica que mantiene con su expareja, la actriz Yiddá Eslava y aprovechó la ocasión para disculparse por los comentarios realizados por su padre, Guillermo Napp, en el programa ‘América hoy’.

El padre del argentino había expresado públicamente sus dudas sobre las acusaciones de infidelidad hacia su hijo, calificándolas como un “impulso irracional” de Yiddá. Julián reconoció que se sintió molesto con la producción del programa por involucrar a su padre en el conflicto y pidió disculpas por las declaraciones.

“Mi papá salió a hablar, pido disculpas por las declaraciones de mi papá, yo sí me molesté con la gente de ‘América hoy’, no tuvieron por qué involucrarlo, no tienen por qué llamar a mi familia, no tienen por qué molestarlo”, dijo.

Asimismo, Julián lamentó que su padre no estuviera al tanto de que estaba siendo grabado y se disculpó por cualquier ofensa que haya dicho.

“Le advertí a mi familia que no atiendan, pero no logré hablar con mi papá. Él no sabía que lo estaban grabando. Pido disculpas porque sé que ofendió a Yiddá y a su familia”, finalizó.





