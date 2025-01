Julián Zucchi se disculpa EN VIVO con Priscila Mateo: "Me he equivocado"

En una reciente entrevista en la televisión pública, el actor Julián Zucchi aprovechó para referirse a su expareja, Priscila Mateo, con quien tuvo un romance en 2024.

"Mi corazón está reparándose y otra cosa que aprovecho para decir, a Priscila Mateo, que el año pasado fue un año en el que yo quizá no supe manejarme públicamente con mis declaraciones... pedir disculpas...", expresó en el programa 'América Espectáculos'.

Zucchi solo tuvo palabras de elogio para la periodista, destacando su calidad humana y su papel en su vida.

"Priscila es una gran mujer, una gran mamá, no merece que la metan en esta bolsa porque ella no tuvo nada que ver. Es una mujer hermosa, es y fue muy importante, fue un sostén increíble, si no hubiese sido por ella no sé qué hubiese sido de mí el año pasado", comentó.

Julián Zucchi le pide disculpas a Priscila Mateo.

Asimismo, reconoció que se equivocó al hablar públicamente de su relación y mencionó que, tras una conversación privada con Mateo, mantienen una relación amistosa.

"Creo que también me he equivocado a veces en cómo declaré públicamente mi relación, así que hoy en privado ya hemos conversado, somos grandes amigos, la quiero mucho", concluyó Zucchi.

