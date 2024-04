El actor argentino, Julián Zucchi se ha visto envuelto en una serie de controversias que lo han llevado a mudarse a Argentina y alejarse de sus dos hijos, fruto de su relación de 11 años con Yiddá Eslava. Esta decisión viene motivada por las repercusiones laborales que han surgido después de la revelación pública de una infidelidad de parte de Zucchi.

Zucchi explicó a través de una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram que los recientes escándalos mediáticos han afectado su carrera en Lima, perdiendo varias oportunidades de trabajo y auspicios. Esto lo ha llevado a buscar nuevas opciones en su país natal, Argentina.

La crisis del actor comenzó cuando se hizo pública su relación con Priscila Mateo, reportera de espectáculos del programa ‘Magaly TV: La Firme’, generando críticas y cuestionamientos hacia él. Esto derivó en la cancelación de contratos y auspicios en Lima, lo que llevó a sentirse obligado a alejarse de sus hijos debido a la falta de trabajo en la ciudad.

Entre lágrimas, Zucchi reveló en su cuenta de Instagram: “Estoy obligado a estar lejos de mis hijos porque en Lima no tengo trabajo. El show se canceló por auspicios, por cosas que se dijeron sobre mí”.

Por otra parte, el exchico reality informó que se unió a una productora para comenzar en una coproducción internacional. Aunque estará en su país de origen, seguirá visitando Perú para ver a sus hijos y continuar con algunos proyectos.

Por último, el integrante de ‘Parchis’ dejó claro que no tiene razones para disculparse con su expareja, Yiddá Eslava, y afirmó que, si cometió algún error, se disculpará en privado. Mientras tanto, se prepara para una nueva etapa en su carrera y en su vida personal.

“Si yo hice algo, le pediré disculpas a mi ex en privado. Que se haga responsable quién hizo el tema público. Yo no hice nada malo. Ella lloró 18 horas y después estuvo bien, a mí no, a mí me costó más”, señaló.





Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.