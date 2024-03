Luego que su relación con Yiddá Eslava llegara a su fin, Julián Zucchi se estaría dando una nueva oportunidad en el amor y es que las cámaras del programa ‘Amor y Fuego’ lo captaron besando a una joven reportera, en una discoteca.

Ante la difusión de las imágenes, muchos televidentes se han preguntado quién es la joven que estaría saliendo con el actor, y como era de esperarse, su identidad ya se filtró en los diversos programas de espectáculos.





¿Quién es la reportera ampayada con Julián Zucchi?

Según el programa ‘Amor y Fuego’, se trata de nada menos que Priscila Mateo Guerrero, reportera del programa ‘Magaly TV, La Firme’, quien hace varios meses le hizo un reportaje al actor.









De momento, la protagonista del ‘ampay’ no se ha pronunciado sobre su vínculo con el exchico reality argentino luego de ser ampayados cariñosos al interior de un local nocturno.

Por su parte, Julián Zucchi no oficializó una relación y por el contrario, aseguró que se trataría de una fan.

“Si yo estoy en una fiesta y se me acerca alguien que me habla, no es que le voy a decir. No, no, aléjate estoy cerrado al amor”, manifestó Julián ante las cámaras del programa de espectáculos.









