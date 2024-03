Julián Zucchi decidió responder a las acusaciones de infidelidad de Yiddá Eslava, su expareja, y reveló que su relación estuvo sumida en varias crisis. Además, señaló que se peleó con ella y que por eso se fue a Argentina, lugar donde le habría sido infiel a la actriz.

“Nosotros veníamos en crisis. Siempre fui yo el que promoví ir a terapia de pareja para que se solucionen los problemas. En medio de una separación, la que Yiddá me pide, me fui a Argentina y me vi con una amiga, y eso pudo ser interpretado de otra forma”, dijo en el programa ‘Magaly TV: La Firme’.

El argentino reveló que la actriz tenía su ubicación en todo momento y confesó que le ocultó mensajes porque no quería exponer sus conversaciones privadas.

“Hablaba cosas que no quería que Yiddá se entere. Eran conversaciones privadas con una amiga y Yiddá tenía acceso a mis cosas”, agregó finalmente.





