Luego de ser acusado de haberle sido infiel a Yiddá Eslava, Julián Zucchi salió al frente para defenderse y habló para las cámaras de ‘Amor y Fuego’ donde no solo descartó haber engañado a su expareja, sino que, además, aclaró cuál es su situación sentimental tras ser ampayado con la reportera Priscila Mateo.

El actor argentino aclaró que sus problemas con Yiddá empezaron a inicios del 2023 y que luego de varias idas y venidas, anunciaron su separación en octubre de ese mismo año. No obstante, el exchico reality dijo que le tomó por sorpresa la nueva relación de su ex con el fotógrafo Ángel Fernández en enero del 2024, por lo que desde entonces decidió retomar su vida hasta que conoció a la reportera de ‘Magaly TV: La Firme’, Priscila Mateo.

Ante la difusión del ‘ampay’ con la periodista, Julián Zucchi reconoció que se sintió presionado a salir a pronunciarse para aclarar su vínculo sentimental con su nueva conquista.

“Cuando salen las imágenes de ustedes, mi intención no era todavía salir a anunciar nada, pero me vi obligado a hacerlo , lo hice porque se estaban hablando cosas feas de una chica que yo aprecio y quiero. Si no hubiesen salido las imágenes, yo no tendría que aclarar nada”, sostuvo el actor al programa ‘Amor y Fuego’.

Finalmente, Julián reafirmó que su relación con la reportera es ser ‘exclusivos’. “Es una palabra que usamos nosotros, nos veníamos conociendo, uno no entiende bien cuáles son las reglas cuando vas conociendo a alguien, no sé qué somos, nos vamos a ir conociendo”, añadió.









Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis.





VIDEO RECOMENDADO: