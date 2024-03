Julián Zucchi volvió a romper su silencio para responder las fuertes revelaciones de su expareja Yiddá Eslava, quien aseguró que su relación se terminó porque descubrió una infidelidad del actor.

En declaraciones para ‘Amor y Fuego’, el exchico reality negó haber engañado a la madre de sus hijos, aunque no negó que le mintió al decirle que iría a un bar en lugar de decirle que visitaría a una amiga.

“Tenemos versiones de la historia diferentes. Primero a inicios del año pasado, tenemos una discusión y Yiddá me pide un tiempo, porque no quería estar conmigo y quería pensar a ver qué quería hacer a pesar que yo propuse para ir a la psicóloga de parejas, yo propuse muchas cosas para salvar la relación y en el medio de estas peleas, de estos vaivenes, nosotros decidimos terminar nuestra relación”, empezó contando el actor.

“Yo me voy a Buenos Aires, a ver qué voy a hacer de mi vida, voy a la casa de una amiga, ingresé a la casa de mi amiga a tomar unos vinos nada más, mi único error es que yo le dije que había ido a un bar en Palermo, pero yo me había ido a la casa de esta chica”, añadió Julián.





AÚN AMA A YIDDÁ ESLAVA

Aunque ya confirmó que está saliendo formalmente con la reportera Priscila Mateo, Julián Zucchi dijo que aún guarda sentimientos por Yiddá Eslava, y que cuando se enteró que tenía otra relación quedó afectado emocionalmente.

“Yo lo único que le digo (A Yiddá) es que la amo, que la quiero, que la respeto, la admiro, la sigo admirando, la sigo queriendo, pero estamos enojados y lo que tenemos que entender es que no es que ya nos dejamos de querer, ella me dijo que no, que no me quería”, sostuvo el artista argentino.





