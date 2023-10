Antes de que comunicara su separación de Yiddá Eslava, Julián Zucchi reveló que tiene una condición médica que le causa heridas profundas en las palmas de sus manos.

Esta explicación se debió a las decenas de comentarios de sus seguidores, donde le preguntan por qué utiliza guantes cuando acuesta a sus hijos.

Al respecto, el argentino subió un video a su cuenta de Instagram revelando que la enfermedad ataca la piel de sus manos: “tengo un un problema en la piel, es mi sistema inmune que ataca a la piel y me pasa esto (mostrando sus manos). Tengo que usar una crema especial en la noche y ponerme guantes. No es un tema que me afecta, lo estoy tratando, estoy con varios tratamientos”, dijo.

(Foto: instagram @julianzucchi)

Por último, pidió a sus seguidores que sean más respetuosos y/o empáticos con sus expresiones, ya que no saben el impacto negativo que pueden causar: “a veces hay preguntas que nosotros podemos hacer y las personas no cuentan algo que puede estar doliéndoles y eso puede mover sus sentimientos”, puntualizó.





