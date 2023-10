Luego del pronunciamiento de Yiddá Eslava por las críticas que ha venido recibiendo por anunciar su separación, su expareja, Julián Zucchi, también ha querido descartar que el comunicar su ruptura sentimental con la excombatiente sea un plan de marketing o una broma.

“Conozco bien nuestro medio, en él me he desenvuelto desde los 7 años y entiendo que habrá opiniones y hasta chistes sobre lo que estamos viviendo. Pero es crucial aclarar que esto no es marketing, ni una broma. Es una situación personal”, explicó el protagonista de la cinta peruana ‘Sí, mi amor’. Esto antes de referirse a la última producción que elaboró junto a la madre de sus hijos.

“La película ‘¿Ahora somos 3? Sí, mi amor’ fue grabada hace tiempo y el guion escrito hace dos años. Aunque es el fin de la saga, no tiene relación con nuestro momento actual. Pedimos no opacar el esfuerzo y talento de quienes colaboraron con especulaciones. Seguimos aquí, afrontando y agradeciendo el respeto hacia nosotros”, detalló para desmentir que el comunicado de su separación se haya tratado de un estrategia para atraer a más personas a ver su filme.

Captura de Instagram de Julián Zucchi.

¿Cómo anunciaron su separación?

Julián y Yiddá conformaban una de las parejas más estables del medio, por lo que el anuncio del fin de su relación sorprendió a sus seguidores.

“Una separación puede ser muy ‘dolorosa y agresiva’ o ‘amistosa y respetuosa’ y es la que elegimos”, empieza el comunicado que ambos actores publicaron junto al video donde confirman su ruptura.

Los artistas evitaron detallar los motivos de su separación, pero dejaron en claro que pondrán el bienestar de sus dos hijos por encima de todo.

“Hemos decidido separarnos por el bien de nuestra familia. Familia que seguiremos siendo hasta el fin de nuestros días, compartiendo momentos sin restricciones de ningún lado, ambos nos admiramos como padres y sabemos lo importante que es nuestra presencia en la crianza y el crecimiento de nuestros hijos”, continúa su pronunciamiento.