El actor Julián Zucchi se pronunció tras las declaraciones de su expareja Yiddá Eslava quien lo acusó de haberla engañado en Argentina con una desconocida. Tras esta afirmación, el argentino se pronunció a través de sus redes sociales y compartió un extenso mensaje.

Este es el comunicado de Julián Zucchi

“En estos últimos días, a raíz de unas imágenes mías, los medios han puesto en el centro de atención, una vez más, mi vida personal. Se han hecho declaraciones que el día de ayer me han empujado a hablar de temas bastante privados relacionados con mi expareja, la madre de mis hijos y que, debía aclarar, aún no sé si con tanto detalle. Por eso quiero resaltar: dar declaraciones de mi vida personal de forma negativa, no es algo que hoy esté disfrutando, todo lo contrario.

Una separación después de 11 años, con los últimos 2 o 3 años en terapia de pareja, es compleja. Hay muchas vueltas y aspectos que la gente desconoce pero que la madre de mis hijos y yo, lo sabemos perfectamente.

La relación concluyó varias semanas antes del anuncio público en octubre. Pero antes de llegar al final de nuestra separación atravesamos varias rupturas durante el último año e intentamos cada uno seguir por su camino. Sin embargo, decidíamos intentarlo, a pesar que inconscientemente nos estábamos haciendo daño. Y no me hace menos persona reconocer que entramos en un ida y vuelta que no fue sano para ninguno de los dos.

Los acontecimientos relacionados con una amiga en Argentina solo nuestros seres queridos y familia están verdaderamente al tanto de los altibajos que enfrentamos.

Por eso, repito, me siento con la conciencia tranquila porque durante 11 años con errores como todos, entregué lo mejor de mí, trabajando desde lo personal y lo laboral en pro de mi familia.

He compartido mi versión de los hechos siempre con respeto, y nunca hablaré mal de la madre de mis hijos.

Comprendo que cada historia tiene más de una cara y es más complicada de lo que parece. A quienes me creen y me apoyan, gracias por estar ahí

Por todo el tiempo compartido y el gran cariño que aún le tengo, intentaré como hasta el día de hoy que mi relación con la madre de mis hijos siempre esté marcada por el cariño y el respeto. Deseo lo mejor para ella, siempre. Si alguna de mis acciones o palabras la ha molestado, ofrezco mis sinceras disculpas. Mi intención ha sido, y siempre será, actuar en beneficio de nuestros hijos y los temas personales arreglarlos en cuatro paredes. Como artistas, nuestro foco está en crear, actuar y entretener, no en alimentar controversias.

Entiendo y respeto la función o trabajo de los medios, pero les pido por favor que no insistan en buscar declaraciones mías ya que no estoy pasando un buen momento, pero es hora de cerrar este capítulo y enfocarme en lo más importante: mis hijos y mi carrera. No volveré a hablar sobre este tema; es tiempo de avanzar y enfrentar lo que viene con fuerza y dedicación”.





