Julián Gil y Marjorie de Sousa se viene enfrentando en una batalla legal desde su separación. Recientemente la justicia mexicana falló en contra del actor y su petición de rebajar la pensión para su hijo (de 10% a 4% de su sueldo).

El actor usó su cuenta de Instagram para mostrar su inocencia de todas las acusaciones en su contra. Julián Gil también dijo que lo único que quieren es separarlo de su hijo y menoscabar con su imagen.

"Hoy circula en las redes que se me multó por no acudir el pasado sábado al centro de convivencia en la Ciudad de México con mi hijo Matías", es el inicio del mensaje con el que Julián Gil se defiende de las acusaciones en su contra.



"No acudí por motivos de trabajo, mi abogado presentó en tiempo y forma el oficio solicitando la cancelación de las convivencias, debidamente acreditadas y justificadas", indica. "Pero además de compromisos que existen laborales está un sentimiento mucho más grande y doloroso, en casi 2 años he sido sometido tanto Matías como yo a diferentes injusticias con la única finalidad de separarnos, se me ha acusado entre otras cosas de infinidad de calumnias. Son muchas las calumnias, pero aparentemente a algunas personas y en este caso también el Juez se les olvida", menciona Gil.



Julián Gil responde por acusaciones en su cuenta de Instagram. (Captura: Instagram)

El actor y empresario manifiesta en Instagram las numerosas acusaciones de las cuales él es 'víctima'.

"Desde violento, usuario de drogas, vínculos con el narcotráfico, tratar de sustraer (secuestrar) a mi hijo, que no pago la pensión (¿están claros que estaría preso si no la pago?) y la más reciente la cual expongo acá: que traté en la última visita de intoxicar a Matías. Expongo el reporte que al Juez presentan las trabajadoras sociales del lugar en donde explican detalladamente como transcurre mi convivencia de 60 minutos supervisada con mi hijo", indica el también empresario.

Julián Gil también señala que no solo lo quieren separar de su hijo, sino también dañar su imagen como figura pública a base de "calumnias".