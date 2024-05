Con 27 Grammys guardados en la maleta, 4 de ellos Grammy Anglo, Juanes es el colombiano con más galardones de este tipo, superando a Shakira con 3 y Carlos Vives. El cantante llega a nuestro país como parte del festival ‘Juntos para Ti’, el próximo 16 de agosto en Multiespacio Costa 21 de la Costa Verde en Lima, para ponerle su mágica melodía a una noche inolvidable.

Juanes estará junto al también ganador de un Grammy Latino, el artista venezolano Lasso. El aclamado intérprete de ‘Ojos Marrones’ continúa ascendiendo hacia la cima del éxito al obtener dos nominaciones en la décima edición de los Premios Heat 2024. Las categorías en las que figura el destacado cantautor son ‘Mejor Artista Pop’ y ‘Mejor Artista Región Andina’.

Recientemente, Lasso lanzó su nuevo sencillo ‘Bilingües’, en colaboración con el aclamado dúo venezolano de pop, Mau y Ricky quienes también serán parte de Juntos Para Ti 2024.

La cuota nacional estará a cargo del aclamado cantautor peruano, Gian Marco, quien esta a punto de lanzar su nuevo álbum: ‘Aún me sigo encontrando’. Recientemente estrenó un tema en colaboración con Leonel García, ‘Ojos Que No Ven’ y que forma parte de este nuevo disco. Nuestro talento peruano, ganador de 3 premios Grammy, ofrecerá al público una selección de sus éxitos, como ‘Se me olvidó’, ‘Hoy’, ‘Te mentiría’, ‘Si me tenías’, ‘No puedo amarte’ y muchos más.

Mau y Ricky, quienes siguen cosechando éxitos, estrenaron hace solo unos días, ‘Bilingües’ junto a Lasso. Los hermanos siguen demostrando su continua relevancia en la industria musical y con su estilo único, prometen una actuación dinámica y llena de energía en el evento.

Con estas actuaciones estelares, Juntos para ti 2024 promete una noche llena de vivacidad y talento, donde cada artista compartirá lo mejor de su repertorio con el público presente en el Costa 21. No pierdas la oportunidad de ser parte de esta noche mágica en el Costa 21. Para más información y compra de entradas, visita AQUÍ.

