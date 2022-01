El cantante colombiano Juanes se animó a publicar un revelador video donde arremete, de forma divertida, contra las redes sociales, debido a que la gente se la pasa pendiente todo el día de lo que hacen los demás.

Así lo dijo durante una comida con su esposa Karen Martínez. Al parecer la pareja salió a comer a un restaurante, y a Juanes se le ocurrió grabar un video sobre lo mucho que odia las redes sociales mientras que su familia las ama.

“El problema que yo tengo es que odio las redes sociales, las detesto. No es que odie las redes sociales porque no odio a la gente, pero odio las redes sociales, lo que significa eso, lo que implica eso, lo que hay que hacer, pero Doña Celia (su esposa) ama las redes sociales, mis hijos aman las redes sociales”, se escucha decir fastidiado al cantante colombiano.

“Todos los días es lo mismo, yo diciendo: ‘Qué mierda me invento para... No estoy mamando de esa mier... no quiero inventarme nada más, me vale ver... la pu... redes sociales... Pero a Ceci le encanta”, agregó el artista.

De inmediato, su esposa se defendió señalando que “a todo el mundo le encantan las redes sociales, no solo a mí”, y luego agregó “les encanta chismosear por las redes sociales”. A lo que Juanes refutó: “pero a mí no (me gusta), de vez en cuando chismoseo, lo acepto, no puedo decir: ‘no me gusta chismosear’, me gusta chismosear, pero no siempre. Todo el día pendiente que es lo que hace todo el mundo, no me gusta. Yo estoy muy ocupado, tengo muchas cosas qué hacer”, señaló el intérprete de ‘Fotografía’.

Juanes arremete contra las redes sociales

