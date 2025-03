Juan Manuel Vargas sobre el escándalo con Tilsa Lozano: "Mis hijas ya saben"

En una reciente entrevista, el exfutbolista Juan Manuel Vargas reveló que aún no ha conversado a profundidad con sus hijos sobre uno de los episodios más mediáticos de su carrera: su romance con Tilsa Lozano, expuesto en El Valor de la Verdad.

Si bien evitó mencionar directamente a la exmodelo, Vargas reconoció que en su momento "se portó mal" y que este tema, aunque no lo ha abordado de forma detallada con sus hijos, ya es conocido por ellos debido a la información disponible en Internet.

"Nunca he tocado el tema de manera íntima. Su mamá habla con ellas y ellas también leen... A veces el pasado te condena. Por ejemplo, en una entrevista reciente me preguntaron por esto y mi hija me dijo: ‘Papá, ¿por qué hablan esto de ti?’. Y yo solo atiné a decirle: ‘Hijita, deja de ver eso en redes’", confesó en el programa 'La Linares'.

El ‘Loco’ aceptó que en algún momento deberá contar su versión de los hechos, pero que todavía no encuentra la manera adecuada de hacerlo.

“En algún momento se lo tengo que decir. Pero que salga de mi boca sobre cómo pasaron las cosas, todavía no ha pasado. Aunque ellas ya saben, leen y no son tontas. No quiero decirles que siempre he sido un santo, no puedo tapar el sol con un dedo”, agregó.

Asimismo, enfatizó que su prioridad es proteger la salud emocional de sus hijas y que no quiere que su pasado afecte su percepción sobre las relaciones.

"Lo último que quiero es mentirles o hacerlas sentir mal. Después de Blanca, ellas son lo primero que quiero cuidar. No quiero que piensen que es normal que un chico venga y haga lo que quiera porque ‘mi papá hizo esto’”, concluyó.

