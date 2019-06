'Chiquito' dejaba marcas a su pareja para que no la cortejen: "Para que sepan que no está sola"

Juan 'Chiquito' Flores se presentó ayer sábado en 'El Valor de la Verdad' junto a Beto Ortiz. El arquero intentó defenderse ante la denuncia de violencia que le hizo su ex pareja. Su explicación demostró que en la relación hubo varios momentos de agresiones y comportamientos inestables, con celos enfermizos y dependencia emocional.

En la pregunta 5 del programa, el ex arquero de la selección peruana y Universitario de Deportes confesó que le dejaba marcas a Nataly para que no la cortejen. Según Flores, solo uno en especial, un amigo íntimo de su familia al que le había descubierto conversaciones en su celular.

"Este chico es muy amigo de su familia, de su hermano. Su hermano no sabía que la estaba cortejando. Yo veo las fotos donde ellos estaban juntos. Siempre uno tiene que buscar; uno, rebuscando, encuentra", mencionó Juan Flores en el sillón rojo.

"Yo, como sabía que se iban a volver a ver, le dejé unas huellas en el cuello. Unos cuatro. Si él está que la corteja, me imagino que ella le habrá dicho que está sola. Para que el pata se dé cuenta de que no está sola y pregunte: '¿eso qué es?' Si este chico la ha visto, me imagino que le habrá preguntado, porque los 'chupetes', las huellas, eran pronunciados", dijo el ex portero sin ningún tipo de remordimiento por su conducta.

Beto Ortiz le increpó a Flores que esta manera de comportarse no es normal, sino que tiende a ser enfermizo. 'Chiquito' intentó defenderse alegando que esta situación era "mutua", porque había un sentimiento entre ellos.

"La lógica era que él vea el 'chupete', nada más. Si él se acuesta o no se acuesta, no me interesa. Pero sabe que uno está con ella. Y, si se la lleva, bueno pues. Me imagino que ha sido mejor que yo para que esté con él. No es campeonato, sino que es mi modo de pensar . Estoy mal, estaré mal, pero esa huella que uno deja es difícil de borrar", confesó.

