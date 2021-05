El conductor de televisión, Juan Carlos Orderique explicó que su salida del reality ‘El Artista del Año’ fue debido a que tiene que cubrir La Copa América y Las Eliminatorias para América Televisión. Aseguró ya había conversado con Gisela Valcárcel al respecto.

“Era algo que ya lo sabíamos, con Gisela ya habíamos conversado un poco sobre cómo iba a ser el tiempo que yo tenía que salir para la Copa América. Entonces, reactivándose el tema del futbol viene Las Eliminatorias, Copa América, definitivamente en algún momento tenía que reactivarme con lo que hago acá en el canal. También se viene el proyecto de mi programa propio”, dijo Juan Carlos Orderique a la prensa.

“Ella me dijo cuando me llamó: ‘los dos somos los únicos de todo América TV que todo el año no salimos al aire y me encantaría que compartas conmigo el escenario’. Yo de verdad cuando me convoca para acompañarla en algunas galas imagínate, que te lo diga Gisela, dije claro que sí. Dijo: ‘Sé que tienes la Copa América, pero hay que generar una expectativa y sería bonito que nos vean a los dos juntos’... Y esta invitación fue superlinda, tengo el mejor concepto de ella, nos hemos reunido a conversar una hora y súper bien”, añadió.

Juan Carlos Orderique no descartó la posibilidad de volver a coanimar junto a Gisela Valcárcel cuando se dé la oportunidad.

“La idea es volver, estamos con esa expectativa, esperemos que los proyectos se concreten. Lo de la Copa América ya es un hecho y lo de Las Eliminatorias también. América TV tiene el derecho de Las Eliminatorias de la selección peruana. Todas esas dinámicas las verán pronto en América”, dijo el comunicador.

