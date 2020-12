Angie Arizaga dejó sorprendido a más de uno luego que en el programa “En Boca de Todos” confesara que Jota Benz es el amor de su vida. La modelo y empresaria hizo esta revelación en la secuencia el hashtag “El amor de mi vida”.

“Empieza con la J”, respondió Angie cuando Ricardo Rondón le pidió que mencione al amor de su vida. La respuesta de Arizaga generó la emoción de los otros conductores del programa. “Tampoco voy a esconder lo inevitable. Hoy por hoy estoy tranquila y feliz al lado de una linda persona y eso es suficiente para ustedes por el 2020”, agregó la modelo en un tono más serio.

Las cámaras de “América Espectáculos” abordaron a Jota Benz y fue consultado sobre la confesión de Angie. “Lo que siempre he dicho, Angie y yo nos llevamos súper bien. Es algo que no pienso perder, no pienso dañar por nada del mundo y la chispita que le pone Angie a todo lo que hace, es increíble”, expresó el hermano de Gino Assereto.

El chico reality también se refirió al pronóstico que hizo Reinaldo Dos Santos, quien aseguró que Angie saldría embarazada en el 2021.

“(risas) Son cosas. Reinaldo puede decir lo que sea, pero las cosas llegan cuando tienen que llegar. Dios se encarga de poner todo en su lugar y si quiere que yo mañana sea papá, entonces mañana me tocará ser papá”, declaró Jota a América Espectáculos.

Jota Benz y su reacción tras confesión de Angie Arizaga

