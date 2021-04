El integrante de ‘Esto es guerra’, Jota Benz se defendió de quiénes lo critican como cantante. El nuevo representante peruano del género urbano aseguró que el arte no tiene por qué ser entendido por todos.

Así lo señaló en una entrevista para América Espectáculos donde anunció que pronto lanzará su álbum y hasta el momento ya tiene cinco canciones.

“Hay artistas para todos los gustos. Si pones Bad Bunny, que es el máximo exponente de todo no tiene ni idea que cómo tocar un instrumento musical y es allí donde la gente que yo considero diferente y de mente abierta entiende que la música es un arte y el arte puede ser abstracto, no tiene que ser entendido por todos y por eso se llama arte”, señaló Jota Benz.

“Yo quiero expresar mi música de la manera que quiero... No busco ser el más entonado como dijo el gran Anuel es un negocio, el que lo entiende se va para arriba y el que no se estanca. Tengo un álbum listo y cinco canciones. Hay Jotita para rato para lo que no quieren y para más rato para los que me aman”, agregó el nuevo representante del género urbano.

Jota Benz ha lanzado en la plataforma de YouTube, los temas ‘Naki’, ‘2/14’, ‘Tumbao’, ‘Conciencia’ y ‘No quiero fama’. El tema ‘2/14’, protagonizado por su pareja Angie Arizaga y estrenado el 14 de febrero, está a punto de llegar al millón de reproducciones.

Sobre la carrera musical de su hermano, Gino Aseretto aseguró que su música es parte de sus experiencias. “Me gusta porque yo que soy cercano a él y sé que la música que está escribiendo es parte de lo que está viviendo. Eso me encanta y la gente lo va a percibir”, dijo.

